Erdoğan: "Sağlık ordumuzun fedakarlığı, yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle, güçlü altyapımızla destan yazdık." - Son Dakika

Erdoğan: "Sağlık ordumuzun fedakarlığı, yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle, güçlü altyapımızla destan yazdık."
11.03.2021 17:05
Erdoğan: "Sağlık ordumuzun fedakarlığı, yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle, güçlü altyapımızla destan yazdık.
Erdoğan: "Sağlık ordumuzun fedakarlığı, yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle, güçlü altyapımızla destan yazdık."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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