Erdoğan: "Şahsım Dahil Hiç Kimse Davamızdan Daha Büyük Değildir, Türkiye'den Daha Öncelikli...
1 saat önce
Erdoğan: "Şahsım dahil hiç kimse davamızdan daha büyük değildir, Türkiye'den daha öncelikli değildir, partimizden daha önemli de değildir.
Erdoğan: "Şahsım dahil hiç kimse davamızdan daha büyük değildir, Türkiye
'den daha öncelikli değildir, partimizden daha önemli de değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:37 Kaynak: AA
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