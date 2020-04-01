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Erdoğan: "Şahsımın ve kabine üyelerimizin maaşlarından yaptığı yardımlarla başlayan kampanya iş...
6 saat önce
Erdoğan: "Şahsımın ve kabine üyelerimizin maaşlarından yaptığı yardımlarla başlayan kampanya iş dünyamız, hayırseverlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenildi"
Erdoğan: "Şahsımın ve kabine üyelerimizin maaşlarından yaptığı yardımlarla başlayan kampanya iş dünyamız, hayırseverlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenildi"
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:22 Kaynak: AA
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