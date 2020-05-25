Erdoğan-Said görüşmesinde Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel... - Son Dakika

Erdoğan-Said görüşmesinde Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel...
Erdoğan-Said görüşmesinde Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Erdoğan-Said görüşmesinde Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 07:57 Kaynak: AA
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