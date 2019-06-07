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Erdoğan, şairler Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun vefat yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, şairler Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun vefat yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Vefatlarının yıl dönümünde edebiyatımızın iki kıymetli ismi Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu saygı ve rahmetle yad ediyorum.
Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Şair ve yazarlar Cahit Zarifoğlu vefatının 32. yılında, Abdurrahim Karakoç ise vefatının 7. yılında anılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:49 Kaynak: AA
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