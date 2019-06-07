Erdoğan, şairler Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun vefat yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:49 Kaynak: AA
, Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu
'nun vefat yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Twitter
'dan yayımladığı mesajında, "Vefatlarının yıl dönümünde edebiyatımızın iki kıymetli ismi Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu saygı ve rahmetle yad ediyorum.
Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Şair ve yazarlar Cahit Zarifoğlu vefatının 32. yılında, Abdurrahim Karakoç ise vefatının 7. yılında anılıyor.
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