Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
10 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Sakarya
'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ahmet Hamdi Nayir
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce
'ye birer tebrik telgrafı gönderdi.
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