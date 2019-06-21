Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
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Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ahmet Hamdi Nayir ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye birer tebrik telgrafı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:06 Kaynak: AA
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