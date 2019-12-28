Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime... - Son Dakika
Erdoğan: "Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime...
6 saat önce
Erdoğan: "Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:20 Kaynak: AA
Erdoğan: "Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."
Son Dakika İsrailli diplomattan Türkiye uyarısı: Denize erişimimizi engelleyebilirler İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı Maçın ardından Yerli otomobilin merakla beklenen mobilite özelliği tanıtıldı