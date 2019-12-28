Erdoğan: "Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime... - Son Dakika

Erdoğan: "Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime...

6 saat önce

Erdoğan: "Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Erdoğan:

Erdoğan: "Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:20 Kaynak: AA
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