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Erdoğan: "Salgın sürecinde en önemli hususlardan biri sağlık sistemimizi ayakta tutmaktır. "
6 saat önce
Erdoğan: "Salgın sürecinde en önemli hususlardan biri sağlık sistemimizi ayakta tutmaktır.
Erdoğan: "Salgın sürecinde en önemli hususlardan biri sağlık sistemimizi ayakta tutmaktır. "
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 08:56 Kaynak: AA
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