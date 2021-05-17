Erdoğan: "(Salgın sürecindeki destekler) Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyar liraya ulaştı.
17.05.2021 19:41
Erdoğan: "(Salgın sürecindeki destekler) Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyar liraya ulaştı.
Erdoğan: "(Salgın sürecindeki destekler) Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyar liraya ulaştı. Bu rakam yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Salgın sürecindeki destekler) Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyar liraya ulaştı. - Son Dakika
Son Dakika Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes telefonu Esnafa destek paketinin ayrıntıları netleşti! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler AK Partili Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına şartlı destek Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı