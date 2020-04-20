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Erdoğan: "Salgının hızını engellemek için halen 239 mahalle, köy veya belde düzeyinde yerleşim yeri...
7 saat önce
Erdoğan: "Salgının hızını engellemek için halen 239 mahalle, köy veya belde düzeyinde yerleşim yeri de karantina altında tutulmaktadır.
Erdoğan: "Salgının hızını engellemek için halen 239 mahalle, köy veya belde düzeyinde yerleşim yeri de karantina altında tutulmaktadır."
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 07:22 Kaynak: AA
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