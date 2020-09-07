Erdoğan: "Salgınla mücadele için gereken her türlü araç gereci yerli olarak üretip kullanıma...

Erdoğan: "Salgınla mücadele için gereken her türlü araç gereci yerli olarak üretip kullanıma soktuk, mesela ürettiğimiz 9 bin 350 solunum cihazından 2 bin 750'sini ihraç ettik."

Erdoğan: "Salgınla mücadele için gereken her türlü araç gereci yerli olarak üretip kullanıma soktuk, mesela ürettiğimiz 9 bin 350 solunum cihazından 2 bin 750'sini ihraç ettik."

Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 19:57 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Salgınla mücadele için gereken her türlü araç gereci yerli olarak üretip kullanıma... - Son Dakika

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