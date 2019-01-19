Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Samsun'da Eski Stadyumun Yerine Yapılacak Millet Bahçesine, 1989'daki Kazada Ölen...

Erdoğan, Samsun'da Eski Stadyumun Yerine Yapılacak Millet Bahçesine, 1989'daki Kazada Ölen...

59 dakika önce

Erdoğan, Samsun'da eski stadyumun yerine yapılacak millet bahçesine, 1989'daki kazada ölen Samsunsporlu futbolcular için anıt dikileceğini açıkladı.

Erdoğan, Samsun'da Eski Stadyumun Yerine Yapılacak Millet Bahçesine, 1989'daki Kazada Ölen..., System.String[]
Erdoğan, Samsun'da eski stadyumun yerine yapılacak millet bahçesine, 1989'daki kazada ölen Samsunsporlu futbolcular için anıt dikileceğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:30 Kaynak: AA

Samsun, Politika
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