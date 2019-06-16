Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan döviz...
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Erdoğan: "Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan döviz...

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.
Erdoğan: Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan döviz...
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:43 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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