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Erdoğan: "Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısmı da yine bin odalık orada da bir katlık hastane...
6 saat önce
Erdoğan: "Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısmı da yine bin odalık orada da bir katlık hastane yapıyoruz"
Erdoğan: " Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısmı da yine bin odalık orada da bir katlık hastane yapıyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:14 Kaynak: AA
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