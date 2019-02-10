Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Sandık Başkanları Buluşmasında Konuşuyor (1)

Erdoğan: Sandık Başkanları Buluşmasında Konuşuyor (1)

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İstanbul Sandık Başkanları Buluşması"nda konuşuyor.

Erdoğan: Sandık Başkanları Buluşmasında Konuşuyor (1), System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İstanbul Sandık Başkanları Buluşması"nda konuşuyor. Erdoğan konuşmasında, "İstanbul'un 959 mahallesinde 800 irtibat noktası kurduk. 'AK Sandık' adını verdiğimiz yazılımla bu noktaları her an izleme imkanına sahibiz. Sandığı sağlam tutmazsak, tıpkı dibi delik bir kaba konan su gibi, verdiğimiz onca emeğin ellerimizin arasından kayıp gitmesini, heba olmasını engelleyemeyiz." dedi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:16 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Dünyada Yılın Sporcusu Seçildi Mobil Tanzim Satışı Başladı! İşte Fiyatlar

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması Son Dakika! HDP Batman Belediye Başkan Adayı Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 18:48:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Sandık Başkanları Buluşmasında Konuşuyor (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]