Erdoğan: "Sandıklara, 15 Temmuz Gecesi Canları Pahasına İradesine Leke Sürdürmeyen Serdengeçtiler...
4 dakika önce
Erdoğan: "Sandıklara, 15 Temmuz gecesi canları pahasına iradesine leke sürdürmeyen serdengeçtiler için koşacağız."
Erdoğan: "Sandıklara, 15 Temmuz gecesi canları pahasına iradesine leke sürdürmeyen serdengeçtiler için koşacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:16 Kaynak: AA
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