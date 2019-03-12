Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Sandıklara, 15 Temmuz Gecesi Canları Pahasına İradesine Leke Sürdürmeyen Serdengeçtiler...

Erdoğan: "Sandıklara, 15 Temmuz Gecesi Canları Pahasına İradesine Leke Sürdürmeyen Serdengeçtiler...

4 dakika önce

Erdoğan: "Sandıklara, 15 Temmuz gecesi canları pahasına iradesine leke sürdürmeyen serdengeçtiler için koşacağız."

Erdoğan:
Erdoğan: "Sandıklara, 15 Temmuz gecesi canları pahasına iradesine leke sürdürmeyen serdengeçtiler için koşacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:16 Kaynak: AA

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