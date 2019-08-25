Erdoğan: Sandıkta gereken dersi verelim
28 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına sandıkta gereken dersi verelim." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına sandıkta gereken dersi verelim." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:10
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