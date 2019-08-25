Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Sandıkta gereken dersi verelim
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Erdoğan: Sandıkta gereken dersi verelim

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına sandıkta gereken dersi verelim." dedi.

Erdoğan: Sandıkta gereken dersi verelim, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına sandıkta gereken dersi verelim." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, PKK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:10 
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