Erdoğan: "Sandıkta Yapılacak Hatanın Bedelini Sadece O Adaya Oy Verenler Değil, Tüm Şehir Ödüyor,...

Erdoğan: "Sandıkta yapılacak hatanın bedelini sadece o adaya oy verenler değil, tüm şehir ödüyor, bunu şehrimize ödetmeyelim."

Erdoğan: "Sandıkta yapılacak hatanın bedelini sadece o adaya oy verenler değil, tüm şehir ödüyor, bunu şehrimize ödetmeyelim."

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