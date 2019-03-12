Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Sandıkta Yapılacak Hatanın Bedelini Sadece O Adaya Oy Verenler Değil, Tüm Şehir Ödüyor,...

Erdoğan: "Sandıkta Yapılacak Hatanın Bedelini Sadece O Adaya Oy Verenler Değil, Tüm Şehir Ödüyor,...

44 dakika önce

Erdoğan: "Sandıkta yapılacak hatanın bedelini sadece o adaya oy verenler değil, tüm şehir ödüyor, bunu şehrimize ödetmeyelim."

Erdoğan:
Erdoğan: "Sandıkta yapılacak hatanın bedelini sadece o adaya oy verenler değil, tüm şehir ödüyor, bunu şehrimize ödetmeyelim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:07 Kaynak: AA

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