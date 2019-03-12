Erdoğan: "Sandıkta Yapılacak Hatanın Bedelini Sadece O Adaya Oy Verenler Değil, Tüm Şehir Ödüyor,...
44 dakika önce
Erdoğan: "Sandıkta yapılacak hatanın bedelini sadece o adaya oy verenler değil, tüm şehir ödüyor, bunu şehrimize ödetmeyelim."
Erdoğan: "Sandıkta yapılacak hatanın bedelini sadece o adaya oy verenler değil, tüm şehir ödüyor, bunu şehrimize ödetmeyelim."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:07 Kaynak: AA
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