Erdoğan: "Sandıktan Çıkana Saygı Duyacaksınız. Sandıktan Çıkana Eğer Saygı Duymuyorsanız Bunun Adı...
1 saat önce
Erdoğan: "Sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Sandıktan çıkana eğer saygı duymuyorsanız bunun adı demokrasi değildir"
Erdoğan: "Sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Sandıktan çıkana eğer saygı duymuyorsanız bunun adı demokrasi değildir"
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:11 Kaynak: AA
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