Erdoğan-Sani görüşmesinde, yeni tip koronavirüsle mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve... - Son Dakika

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Erdoğan-Sani görüşmesinde, yeni tip koronavirüsle mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve...
6 saat önce
Erdoğan-Sani görüşmesinde, yeni tip koronavirüsle mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan-Sani görüşmesinde, yeni tip koronavirüsle mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:18 Kaynak: AA
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