Erdoğan, Şanlıurfa'nın Kurtuluş Yıl Dönümünü Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönu¨mu¨ dolayısıyla Vali Abdullah Erin ve Bu¨yu¨kşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgu¨l'e tebrik telgrafı gönderdi.

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