Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Şanlıurfa'nın Kurtuluş Yıl Dönümünü Kutladı

Erdoğan, Şanlıurfa'nın Kurtuluş Yıl Dönümünü Kutladı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, Şanlıurfa'nın Kurtuluş Yıl Dönümünü Kutladı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönu¨mu¨ dolayısıyla Vali Abdullah Erin ve Bu¨yu¨kşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgu¨l'e tebrik telgrafı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:00 Kaynak: AA
Zeynel Abidin, Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa, Güncel
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