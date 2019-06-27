Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Şartlar ne olursa olsun Türkiye olarak etnik kimliğine, inancına, teninin rengine...
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Erdoğan: "Şartlar ne olursa olsun Türkiye olarak etnik kimliğine, inancına, teninin rengine...

1 saat önce

Erdoğan: "Şartlar ne olursa olsun Türkiye olarak etnik kimliğine, inancına, teninin rengine bakmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz"

Erdoğan:
Erdoğan: "Şartlar ne olursa olsun Türkiye olarak etnik kimliğine, inancına, teninin rengine bakmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz"
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:37 Kaynak: AA
türkiye, er, Politika
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