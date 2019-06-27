Erdoğan: "Şartlar ne olursa olsun Türkiye olarak etnik kimliğine, inancına, teninin rengine...
1 saat önce
Erdoğan: "Şartlar ne olursa olsun Türkiye olarak etnik kimliğine, inancına, teninin rengine bakmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz"
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:37 Kaynak: AA
Erdoğan: "Şartlar ne olursa olsun Türkiye
olarak etnik kimliğine, inancına, teninin rengine bakmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz"
Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Gerçekçi projelerle gelirse AK Parti destekleyecektir
Erdoğan, ABD yaptırım uygularsa Türkiye'nin atacağı adımı açıkladı
Kuzu göbeği mantarının kilogramı 250 euroya ihraç ediliyor
Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama