Erdoğan: "Satınalma Paritesine Göre Bugün Dünyanın 13. Büyük Ekonomisi Haline Gelmiş Durumdayız....
1 saat önce
Erdoğan: "Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız."
Erdoğan: "Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:54 Kaynak: AA
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