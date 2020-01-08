Erdoğan: "Savaş tamtamlarının çaldığı bu kritik süreçte diplomasinin tüm kanallarını kullanarak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Savaş tamtamlarının çaldığı bu kritik süreçte diplomasinin tüm kanallarını kullanarak... - Son Dakika

Erdoğan: "Savaş tamtamlarının çaldığı bu kritik süreçte diplomasinin tüm kanallarını kullanarak...

6 saat önce

Erdoğan: "Savaş tamtamlarının çaldığı bu kritik süreçte diplomasinin tüm kanallarını kullanarak tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz"

Erdoğan:

Erdoğan: "Savaş tamtamlarının çaldığı bu kritik süreçte diplomasinin tüm kanallarını kullanarak tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinayet davası sanığından "Ayağım takıldı" savunması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TürkAkım' projesine ilişkin paylaşım: Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezleri haline getirmek Erdoğan ve Putin'in çağrısının ardından Libya'da savaşı bitirecek hamle! Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter, Roma'ya gidiyor Davutoğlu'ndan 17-25 Aralık açıklaması: 3 bakanı yüce divan için ikna ettim, Tayyip Bey 'yapmayın' dedi

Son Dakika Haberleri
22:21 Kandıra'da araç çöken yolun ortasında kaldı - Son Dakika
22:21 METROBÜS SEFERLERİNDE AKSAMALAR YAŞANIYOR - Son Dakika
22:21 Gaziantep şehit ateşi gaziantep'e düştü - Son Dakika
22:17 'Dünden bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç' Sempozyumu'nun sonuçları kitap haline geldi - Son Dakika
22:16 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapanış töreni - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika
19:50 Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 22:23:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "Savaş tamtamlarının çaldığı bu kritik süreçte diplomasinin tüm kanallarını kullanarak... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]