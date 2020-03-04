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Erdoğan: "Savaşmayı bilmeyen değil, savaşmak istemeyen bir ülke olduğumuzu son operasyonlarımızla...
6 saat önce
Erdoğan: "Savaşmayı bilmeyen değil, savaşmak istemeyen bir ülke olduğumuzu son operasyonlarımızla herkese bir kez daha ispatladığımıza inanıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "Savaşmayı bilmeyen değil, savaşmak istemeyen bir ülke olduğumuzu son operasyonlarımızla herkese bir kez daha ispatladığımıza inanıyorum."
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