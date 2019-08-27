Erdoğan savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi oluyoruz - fotoğraflar
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Erdoğan Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi oluyoruz - FOTOĞRAFLAR.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:01 Kaynak: DHA
Erdoğan Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi oluyoruz - FOTOĞRAFLAR
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