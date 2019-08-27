Erdoğan Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi oluyoruz

Siyamend Kaçmaz, Rusya (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Rusya'ya geldi. MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Erdoğan, 'Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak 'ANA' ile saat 11.50'de Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda Rusya şişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

ERDOĞAN TÖREN AÇILIŞINDA KONUŞTU

MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış töreni öncesi Putin tarafından karşılanan Erdoğan, ardından Putin ile beraber kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Açılışa katılıp aranızda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Nazik daveti için sayın Putin'e şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. MAKS-2019'u kendi alanında lider fuarlardan biri olarak görüyorum. Bizim de bu sene 14. Gerçekleştirdiğimizi İDEF fuarımız var. Ayrıca MAKS-2019 tarzı özellikle gençlerimize yönelik TEKNOFEST festivalini de düzenliyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festival 550 binden fazla ziyaretçi ağırladı. 17 ' 22 Eylül arası gerçekleştirilecek etkinliğe 1 milyondan fazla katılımcı bekliyoruz. Sayın Putin başta olmak üzere ve Rus halkını festivalimize beklediğimizi ifade etmek istiyorum. 'İstikbal göklerdedir' parolası ile havacılık alanında önemli projelere imza atıyoruz. THY küresel ölçekte en büyük taşımacılık ağına sahip havayollarından biridir. THY 124 ülkede 258 şehre sefer düzenliyor. İstanbul havalimanını bu sene devreye aldık. Temennimiz havalimanı tüm aşamaları ile faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır. Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz? dedi.

Türkiye'ye Rus turistlerin ilgisini de değerlendiren Erdoğan, 'Rusya'dan ülkemize gelen turist sayısında rekor üstüne rekor kırılmaya devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ziyaretini bekliyoruz' diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye ile Rusya'nın ticaret hacminin 25 milyar doları geçtiğini; hedefin ise 100 milyar dolar olduğunu söyledi.