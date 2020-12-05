Erdoğan: "Savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla İngilizlerle Almanlarla diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği... - Son Dakika

Erdoğan: "Savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla İngilizlerle Almanlarla diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği...
05.12.2020 14:17
Erdoğan: "Savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla İngilizlerle Almanlarla diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır.
Erdoğan: "Savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla İngilizlerle Almanlarla diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır."
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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