Erdoğan: "Savunma sanayimizi hedef alan saldırılar aynı zamanda yıllarca ülkemize kendi ürünlerini fahiş fiyatla satan, canları istediğinde bize... - Son Dakika

Erdoğan: "Savunma sanayimizi hedef alan saldırılar aynı zamanda yıllarca ülkemize kendi ürünlerini fahiş fiyatla satan, canları istediğinde bize...
11.12.2020 14:25
Erdoğan: "Savunma sanayimizi hedef alan saldırılar aynı zamanda yıllarca ülkemize kendi ürünlerini fahiş fiyatla satan, canları istediğinde bize bunların üzerinden şantaj yapan devletlerin ve şirketlerin lobi faaliyetlerinin tezahürüdür.
Erdoğan: "Savunma sanayimizi hedef alan saldırılar aynı zamanda yıllarca ülkemize kendi ürünlerini fahiş fiyatla satan, canları istediğinde bize bunların üzerinden şantaj yapan devletlerin ve şirketlerin lobi faaliyetlerinin tezahürüdür."
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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