Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Savunma Sanayisi Gibi İlaç ve Tıbbi Teknoloji Alanında da Ülkemizi Dışa Bağımlılıktan...

Erdoğan: "Savunma Sanayisi Gibi İlaç ve Tıbbi Teknoloji Alanında da Ülkemizi Dışa Bağımlılıktan...

1 saat önce

Erdoğan: "Savunma sanayisi gibi ilaç ve tıbbi teknoloji alanında da ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmalı, ihracatçı ülke haline gelmeliyiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Savunma sanayisi gibi ilaç ve tıbbi teknoloji alanında da ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmalı, ihracatçı ülke haline gelmeliyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:33 Kaynak: AA

Politika
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