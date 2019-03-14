Erdoğan: "Savunma Sanayisi Gibi İlaç ve Tıbbi Teknoloji Alanında da Ülkemizi Dışa Bağımlılıktan...
1 saat önce
Erdoğan: "Savunma sanayisi gibi ilaç ve tıbbi teknoloji alanında da ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmalı, ihracatçı ülke haline gelmeliyiz.
Erdoğan: "Savunma sanayisi gibi ilaç ve tıbbi teknoloji alanında da ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmalı, ihracatçı ülke haline gelmeliyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:33 Kaynak: AA
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