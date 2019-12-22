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Erdoğan: "Şayet KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bize denize gerecek kıyı,...
6 saat önce
Erdoğan: "Şayet KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bize denize gerecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:32 Kaynak: AA
Erdoğan: "Şayet KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bize denize gerecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar."
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