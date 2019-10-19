Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa geçmişte olduğu gibi beklemeyecek, verdiğimiz...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa geçmişte olduğu gibi beklemeyecek, verdiğimiz...

Erdoğan: "Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa geçmişte olduğu gibi beklemeyecek, verdiğimiz...

12 dakika önce

Erdoğan: "Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa geçmişte olduğu gibi beklemeyecek, verdiğimiz süre bittiği an harekata devam edeceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa geçmişte olduğu gibi beklemeyecek, verdiğimiz süre bittiği an harekata devam edeceğiz."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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