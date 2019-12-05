Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Saygın ülkelerin saygısız liderleri 'İslami terör' ifadesini kullanıyor
Son Dakika Dünya Erdoğan: Saygın ülkelerin saygısız liderleri 'İslami terör' ifadesini kullanıyor - Son Dakika Dünya

Erdoğan: Saygın ülkelerin saygısız liderleri 'İslami terör' ifadesini kullanıyor

6 saat önce

Erdoğan: Saygın ülkelerin saygısız liderleri 'İslami terör' ifadesini kullanıyor

Erdoğan: Saygın ülkelerin saygısız liderleri 'İslami terör' ifadesini kullanıyor, System.String[]

NATO Liderler Zirvesi için geldiği Londra'da Old Billingsgate binasında İngiltere'deki Türk vatandaşları ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Saygın ülkelerin saygısız bazı liderleri 'İslami terör' ifadesini kullanıyor. Bunu kabullenmemiz mümkün değil." dedi.


Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin teröre 40 yılda çok kurban verdiğini, ancak bunlar yaşanırken kimsenin başsağlığı dilemediğini, arayıp sormadığını belirterek, "Terör örgütlerine bilabedel 10 binlerce tırla silah, mühimmat, araç, gereç gönderenler, bize paramızla silah vermediler, araç, gereç vermediler. Biz tüm bunlara rağmen çalıştık, gayret ettik. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı." diye konuştu.

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Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:28 
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