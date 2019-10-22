Erdoğan: "Sayın Başkanla ağırlıklı olarak Barış Pınarı Harekatımız bağlamındaki son gelişmeleri ele...
1 saat önce
Erdoğan: "Sayın Başkanla ağırlıklı olarak Barış Pınarı Harekatımız bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "Sayın Başkanla ağırlıklı olarak Barış Pınarı Harekatımız bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık. Sayın Putin'e harekatımız hakkında kapsamlı bilgi verdim."
Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesi en uzun toplantı olarak tarihe geçti! Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşmanın şartları belli oldu: YPG 150 saat içinde Münbiç ve Tel Rıfat'tan çekilecek Türkiye ile Rusya arasında 10 maddelik Suriye mutabakatı! İşte anlaşmanın detayları Türkiye ile Rusya arasında imzalan mutabakatta dikkat çeken 29 Ekim detayı