Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Sayın Başkanla ağırlıklı olarak Barış Pınarı Harekatımız bağlamındaki son gelişmeleri ele...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Sayın Başkanla ağırlıklı olarak Barış Pınarı Harekatımız bağlamındaki son gelişmeleri ele...

Erdoğan: "Sayın Başkanla ağırlıklı olarak Barış Pınarı Harekatımız bağlamındaki son gelişmeleri ele...

1 saat önce

Erdoğan: "Sayın Başkanla ağırlıklı olarak Barış Pınarı Harekatımız bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık.

Erdoğan:

Erdoğan: "Sayın Başkanla ağırlıklı olarak Barış Pınarı Harekatımız bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık. Sayın Putin'e harekatımız hakkında kapsamlı bilgi verdim."

Barış Pınarı Harekatı, Vladimir Putin, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:06 Kaynak: AA
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