Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun (referandum çağrısı) bu ifadesiyle hareket edecek değiliz. Yola...
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Erdoğan: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun (referandum çağrısı) bu ifadesiyle hareket edecek değiliz. Yola...

34 dakika önce

Erdoğan: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun (referandum çağrısı) bu ifadesiyle hareket edecek değiliz. Yola koyulduk, aynı kararlılıkla yola devam ediyoruz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun (referandum çağrısı) bu ifadesiyle hareket edecek değiliz. Yola koyulduk, aynı kararlılıkla yola devam ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:32 Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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