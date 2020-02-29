Erdoğan, "Sayın Putin'e de söyledim. 'Sizin orada ne işiniz var?' Eğer siz üs kuracaksanız, yine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, 'Sayın Putin'e de söyledim. 'Sizin orada ne işiniz var?' Eğer siz üs kuracaksanız, yine... - Son Dakika

Erdoğan, "Sayın Putin'e de söyledim. 'Sizin orada ne işiniz var?' Eğer siz üs kuracaksanız, yine...

6 saat önce

Erdoğan, "Sayın Putin'e de söyledim. 'Sizin orada ne işiniz var?' Eğer siz üs kuracaksanız, yine kurun ama orada bizim önümüzden çekilin"

Erdoğan,

Erdoğan, "Sayın Putin'e de söyledim. 'Sizin orada ne işiniz var?' Eğer siz üs kuracaksanız, yine kurun ama orada bizim önümüzden çekilin"

Vladimir Putin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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