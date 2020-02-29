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Erdoğan, "Sayın Putin'e de söyledim. 'Sizin orada ne işiniz var?' Eğer siz üs kuracaksanız, yine...
6 saat önce
Erdoğan, "Sayın Putin'e de söyledim. 'Sizin orada ne işiniz var?' Eğer siz üs kuracaksanız, yine kurun ama orada bizim önümüzden çekilin"
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:02 Kaynak: AA
Erdoğan, "Sayın Putin'e de söyledim. 'Sizin orada ne işiniz var?' Eğer siz üs kuracaksanız, yine kurun ama orada bizim önümüzden çekilin"
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