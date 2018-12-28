Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Sayın Putin ile Hem Telefon Hem de Bir Moskova veya Soçi Ziyaretim Olabilir.

Erdoğan: "Sayın Putin ile Hem Telefon Hem de Bir Moskova veya Soçi Ziyaretim Olabilir.

1 saat önce

Erdoğan: "Sayın Putin ile hem telefon hem de bir Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir.

Erdoğan:
Erdoğan: "Sayın Putin ile hem telefon hem de bir Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bizim bunları (Suriye konusu) çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:41 Kaynak: AA

Vladimir Putin, Güncel
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