Erdoğan: "Sayın Putin ile Hem Telefon Hem de Bir Moskova veya Soçi Ziyaretim Olabilir.
1 saat önce
Erdoğan: "Sayın Putin ile hem telefon hem de bir Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir.
Erdoğan: "Sayın Putin
ile hem telefon hem de bir Moskova
veya Soçi
ziyaretim olabilir. Bizim bunları (Suriye
konusu) çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor."
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:41 Kaynak: AA
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