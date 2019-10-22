Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Sayın Putin'le terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Sayın Putin'le terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin...

Erdoğan: "Sayın Putin'le terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin...

1 saat önce

Erdoğan: "Sayın Putin'le terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata imza attık."

Erdoğan:

Erdoğan: "Sayın Putin'le terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata imza attık."

Vladimir Putin, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:08 Kaynak: AA
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