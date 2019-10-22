Erdoğan: "Sayın Putin'le terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin...
1 saat önce
Erdoğan: "Sayın Putin'le terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata imza attık."
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:08 Kaynak: AA
Erdoğan: "Sayın Putin'le terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata imza attık."
Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşmanın şartları belli oldu: YPG 150 saat içinde Münbiç ve Tel Rıfat'tan çekilecek Türkiye ile Rusya arasında 10 maddelik Suriye mutabakatı! İşte anlaşmanın detayları Türkiye ile Rusya arasında imzalan mutabakatta dikkat çeken 29 Ekim detayı Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakat sonrası Altun açıklama yaptı: Tarihi bir başarı