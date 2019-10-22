Erdoğan: "Sayın Putin'le terörle mücadele, Suriye 'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata imza attık."

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