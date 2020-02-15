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Erdoğan: "Sayın Serrac ile yaptığımız eğitim ve güvenlik anlaşmasının gereğini sonuna kadar yerine...
7 saat önce
Erdoğan: "Sayın Serrac ile yaptığımız eğitim ve güvenlik anlaşmasının gereğini sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "Sayın Serrac ile yaptığımız eğitim ve güvenlik anlaşmasının gereğini sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz."
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