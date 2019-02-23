Erdoğan: "Sayın Trump ile Olumlu Bir İlişkiye Bu Noktada Sahibiz. Bu da Birçok Sorunu Daha Kolay...
1 saat önce
Erdoğan: "Sayın Trump ile olumlu bir ilişkiye bu noktada sahibiz. Bu da birçok sorunu daha kolay çözmemizi sağlıyor.
Erdoğan: "Sayın Trump
ile olumlu bir ilişkiye bu noktada sahibiz. Bu da birçok sorunu daha kolay çözmemizi sağlıyor. Kendisinin ( ABD
'ye) bir daveti oldu. Ben de 'Önce ben sizi bekliyorum' dedim."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:48 Kaynak: AA
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