Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Sayın Trump ile Olumlu Bir İlişkiye Bu Noktada Sahibiz. Bu da Birçok Sorunu Daha Kolay...

Erdoğan: "Sayın Trump ile Olumlu Bir İlişkiye Bu Noktada Sahibiz. Bu da Birçok Sorunu Daha Kolay...

1 saat önce

Erdoğan: "Sayın Trump ile olumlu bir ilişkiye bu noktada sahibiz. Bu da birçok sorunu daha kolay çözmemizi sağlıyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Sayın Trump ile olumlu bir ilişkiye bu noktada sahibiz. Bu da birçok sorunu daha kolay çözmemizi sağlıyor. Kendisinin ( ABD'ye) bir daveti oldu. Ben de 'Önce ben sizi bekliyorum' dedim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:48 Kaynak: AA

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