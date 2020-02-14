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Erdoğan: "Sayın Trump ve Netahyahu arasında Kudüs'le ilgili atılan adım, 'yüzyılın barış planı'...
6 saat önce
Erdoğan: "Sayın Trump ve Netahyahu arasında Kudüs'le ilgili atılan adım, 'yüzyılın barış planı' diye yutturulan plan, bir işgal projesidir.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "Sayın Trump ve Netahyahu arasında Kudüs'le ilgili atılan adım, 'yüzyılın barış planı' diye yutturulan plan, bir işgal projesidir."
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