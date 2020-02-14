Erdoğan: "Sayın Trump ve Netahyahu arasında Kudüs'le ilgili atılan adım, 'yüzyılın barış planı'... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Sayın Trump ve Netahyahu arasında Kudüs'le ilgili atılan adım, 'yüzyılın barış planı'... - Son Dakika

Erdoğan: "Sayın Trump ve Netahyahu arasında Kudüs'le ilgili atılan adım, 'yüzyılın barış planı'...

6 saat önce

Erdoğan: "Sayın Trump ve Netahyahu arasında Kudüs'le ilgili atılan adım, 'yüzyılın barış planı' diye yutturulan plan, bir işgal projesidir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Sayın Trump ve Netahyahu arasında Kudüs'le ilgili atılan adım, 'yüzyılın barış planı' diye yutturulan plan, bir işgal projesidir."

Donald Trump, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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