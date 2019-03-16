Son Dakika Haberleri: Erdoğan Seçim Mitinginde Sosyal Medyada Kaldırılan Yeni Zelanda Cami Katliamı Görüntülerini Payla…

Erdoğan Seçim Mitinginde Sosyal Medyada Kaldırılan Yeni Zelanda Cami Katliamı Görüntülerini Payla…

52 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camide yaşanan terör saldırısının Facebook ve başka sosyal medya platformlarında kaldırılan görüntülerini Tekirdağ ve İstanbul Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirdiği mitinglerde yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camide yaşanan terör saldırısının Facebook ve başka sosyal medya platformlarında kaldırılan görüntülerini Tekirdağ ve İstanbul Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirdiği mitinglerde yayınladı. …

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:30 Kaynak: Youtube

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