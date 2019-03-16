Erdoğan Seçim Mitinginde Sosyal Medyada Kaldırılan Yeni Zelanda Cami Katliamı Görüntülerini Payla…
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camide yaşanan terör saldırısının Facebook ve başka sosyal medya platformlarında kaldırılan görüntülerini Tekirdağ ve İstanbul Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirdiği mitinglerde yayınladı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:30 Kaynak: Youtube
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