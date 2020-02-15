Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Seçimden seçime milleti hatırlayanların, yıllardır oy oranlarını bir puan dahi... - Son Dakika
Erdoğan: "Seçimden seçime milleti hatırlayanların, yıllardır oy oranlarını bir puan dahi...
6 saat önce
Erdoğan: "Seçimden seçime milleti hatırlayanların, yıllardır oy oranlarını bir puan dahi artıramamış olmaları bizim için en büyük ibrettir.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:24 Kaynak: AA
Erdoğan: "Seçimden seçime milleti hatırlayanların, yıllardır oy oranlarını bir puan dahi artıramamış olmaları bizim için en büyük ibrettir."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu Erdoğan'dan yeni bir darbe girişimi söylentilerine yanıt: Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür İlham Aliyev, Ermenistan liderinin yüzüne karşı söyledi: Dağlık Karabağ'ı daima kontrol altında tutamazsınız