Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Seçimden Sonra İlk İş Suriye Meselesini Mümkün Olursa Masada Değil, Sahada Mutlaka...

Erdoğan: "Seçimden Sonra İlk İş Suriye Meselesini Mümkün Olursa Masada Değil, Sahada Mutlaka...

44 dakika önce

Erdoğan: "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil, sahada mutlaka çözeceğiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil, sahada mutlaka çözeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:50 Kaynak: AA

Suriye, Güncel
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