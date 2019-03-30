Erdoğan: "Seçimden Sonra İlk İş Suriye Meselesini Mümkün Olursa Masada Değil, Sahada Mutlaka...
44 dakika önce
Erdoğan: "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil, sahada mutlaka çözeceğiz.
Erdoğan: "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil, sahada mutlaka çözeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:50 Kaynak: AA
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Son Dakika! Erdoğan: Suriye Meselesini Seçimden Sonra Sahada Çözeceğiz
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