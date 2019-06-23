Erdoğan seçimi Vahdettin Köşkü'nde takip edecek
26 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından eşi Emine Erdoğan ile gelişmeleri takip etmek üzere Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından eşi Emine Erdoğan
ile gelişmeleri takip etmek üzere Vahdettin
Köşkü'ne geçti.
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