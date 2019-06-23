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Erdoğan seçimi Vahdettin Köşkü'nde takip edecek

26 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından eşi Emine Erdoğan ile gelişmeleri takip etmek üzere Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan seçimi Vahdettin Köşkü'nde takip edecek, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından eşi Emine Erdoğan ile gelişmeleri takip etmek üzere Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:33 
Emine Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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