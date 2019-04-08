Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Seçimlerde organize suç tespit ettik

Erdoğan: Seçimlerde organize suç tespit ettik

1 saat önce

Erdoğan, "Burada organize suç eylemlerini tespit etmiş durumdayız. YSK'ya da bu belgelerle gittik" dedi.

Erdoğan: Seçimlerde organize suç tespit ettik, System.String[]
Erdoğan, "Burada organize suç eylemlerini tespit etmiş durumdayız. YSK'ya da bu belgelerle gittik" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:18 

Ekonomi
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