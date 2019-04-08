Erdoğan: Seçimlerde organize suç tespit ettik
1 saat önce
Erdoğan, "Burada organize suç eylemlerini tespit etmiş durumdayız. YSK'ya da bu belgelerle gittik" dedi.
Erdoğan, "Burada organize suç eylemlerini tespit etmiş durumdayız. YSK'ya da bu belgelerle gittik" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:18
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