Erdoğan: Seçimlerde organize suç tespit ettik

Erdoğan, "Burada organize suç eylemlerini tespit etmiş durumdayız. YSK'ya da bu belgelerle gittik" dedi.

Erdoğan, "Burada organize suç eylemlerini tespit etmiş durumdayız. YSK'ya da bu belgelerle gittik" dedi.

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