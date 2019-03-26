Erdoğan: "Seçimlerden Sonra Ayasofya'yı Tekrar Aslına Rücu Ettiririz. Bu Ne Demektir?
1 saat önce
Erdoğan: "Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir?
Erdoğan: "Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz."
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:55 Kaynak: AA
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