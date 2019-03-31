Erdoğan: "Seçimleri Belli Bir Yere Kadar İstanbul'da Takip Edeceğim. İstanbul'da Basın Toplantısı...
5 dakika önce
Erdoğan: "Seçimleri belli bir yere kadar İstanbul'da takip edeceğim. İstanbul'da basın toplantısı yapıp, Ankara'ya hareket edeceğim."
Erdoğan: "Seçimleri belli bir yere kadar İstanbul'da takip edeceğim. İstanbul'da basın toplantısı yapıp, Ankara'ya hareket edeceğim."
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:11 Kaynak: AA
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