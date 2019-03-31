Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Seçimleri Belli Bir Yere Kadar İstanbul'da Takip Edeceğim. İstanbul'da Basın Toplantısı...

Erdoğan: "Seçimleri Belli Bir Yere Kadar İstanbul'da Takip Edeceğim. İstanbul'da Basın Toplantısı...

5 dakika önce

Erdoğan: "Seçimleri belli bir yere kadar İstanbul'da takip edeceğim. İstanbul'da basın toplantısı yapıp, Ankara'ya hareket edeceğim."

Erdoğan:
Erdoğan: "Seçimleri belli bir yere kadar İstanbul'da takip edeceğim. İstanbul'da basın toplantısı yapıp, Ankara'ya hareket edeceğim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:11 Kaynak: AA

Ankara, İstanbul, Güncel
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