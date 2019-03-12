Erdoğan, Şehit Aileleri ve Gazilere Telefonla Seslendi
46 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği programda katılımcılara telefonla seslendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın Afyonkarahisar
'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği programda katılımcılara telefonla seslendi.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Burada şehit ailelerine hitaben bir konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı telefonla arayarak şehit aileleri ve gazilerle birlikte olduğunu söyledi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Akar'ın telefon sesini açması üzerine şehit aileleri ve gazilere kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında telefonla halkı sokağa davet etmesi üzerine gazi ve şahitlerin hiç tereddüt etmeden demokrasiye sahip çıktıklarını ifade ederek teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:35 Kaynak: İHA
Telefonla Oynayan İETT Sürücüsü, Kazaya Neden Oldu! 1'i Ağır, 5 Yaralı
Merakla Beklenen Gebze-Halkalı Banliyö Hattı Açıldı
Müslüman Dövüşçü Khabib'e Yenilen Conor Mcgregor Gözaltına Alındı
Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır