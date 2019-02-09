Son Dakika Haberleri: Erdoğan Şehit Polis Çelik'in Ailesine Başsağlığı Diledi

Erdoğan Şehit Polis Çelik'in Ailesine Başsağlığı Diledi

43 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te trafik kazasında şehit olan polis memuru Yusuf Çelik'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Erdoğan Şehit Polis Çelik'in Ailesine Başsağlığı Diledi, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te trafik kazasında şehit olan polis memuru Yusuf Çelik'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, telgrafında "Ülkemizin güvenliği, halkımızın huzuru için yüksek bir vazife şuuruyla görevini ifa ettiği sırada şehit düşen kıymetli oğlunuz Yusuf Çelik için Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu acı haberin hepimizi derinden üzdüğünü belirtiyor, sizler başta olmak üzere merhum şehidimizin kederli aile bireylerine ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:02 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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